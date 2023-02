DIRECT. Guerre en Ukraine : l'armée américaine a débloqué près d'un milliard de dollars pour se réapprovisionner en munitions d'artillerie

Ce qu'il faut savoir

L'armée américaine a débloqué près d'un milliard de dollars pour se réapprovisionner en munitions d'artillerie. Il s'agit de munitions d'artillerie de calibre 155 mm, utilisées en grande quantité par l'Ukraine. Les canons Caesar, par exemple, en utilisent. Le but est de produire entre 12 000 et 20 000 munitions d'artillerie supplémentaires par mois, a-t-elle précisé. Un responsable américain a affirmé que les forces russes avaient tiré environ 20 000 munitions par jour. De son côté, l'Ukraine tirait entre 4 000 et 7 000 munitions par jour, un rythme plus important que ce que les fabricants d'armes occidentaux peuvent produire. Suivez la situation dans notre direct.

Un premier groupe de soldats ukrainiens termine sa formation par les forces américaines. Quelque 600 soldats ukrainiens ont terminé leur formation dispensée par les Etats-Unis, comprenant des manœuvres à grande échelle qui pourraient aider l'Ukraine dans ses opérations à venir face à la Russie, a fait savoir le Pentagone, vendredi.

La milice Wagner affirme avoir repris une localité au nord Bakhmout. Le chef de la milice russe Wagner a affirmé vendredi que ses troupes avaient pris la localité ukrainienne de Paraskoviïvka, une ville qui touche au nord Bakhmout, théâtre de la plus longue bataille dans le Donbass depuis un an. "Malgré le blocus des munitions, malgré de lourdes pertes et des batailles sanglantes, les gars ont pris entièrement la localité de Paraskoviïvka", a affirmé Evguéni Prigojine, cité par son service de presse. Vendredi soir, ces déclarations n'avaient pas pu, à ce stade, être vérifiées de source indépendante.

Macron et Scholz relancent le débat sur la défense aérienne de l'Europe. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont remis la question sur la table, vendredi, à Munich avec des projets pour l'heure divergents.