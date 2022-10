DIRECT. Guerre en Ukraine : l'AIEA va mener "une vérification indépendante" sur les accusations de "bombe sale"

Ce qu'il faut savoir

Une "bombe sale" est-elle en cours de développement côté ukrainien ? L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé, jeudi 27 octobre, qu'elle allait visiter "cette semaine" deux sites ukrainiens à la demande de Kiev. Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'effacer les preuves de préparation d'une arme qualifiée de "bombe sale". "Les inspecteurs vont procéder à une vérification indépendante (…) pour détecter tout détournement de matière nucléaire", a expliqué l'instance onusienne. Suivez la situation dans notre direct.

Les Etats-Unis dénoncent à l'ONU une "pure invention" de la Russie. Les accusations de la Russie sur l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine sont fausses, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU devant le Conseil de sécurité. "Nous savons tous que ces affirmations sont une pure invention, mise en avant sans l'ombre d'une preuve", a déclaré Linda Thomas-Greenfield.

L'accord sur les céréales ukrainiennes en danger. La Russie s'expose à "une grande colère" de la part de nombreux pays si elle se retire de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui arrive à échéance à la mi-novembre, a prévenu le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. L'accord dit de la mer Noire, signé le 22 juillet sous l'égide de l'ONU, a mis en place pour 120 jours des procédures pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes bloquées par la guerre.

Pour Vladimir Poutine, le monde entre dans sa décennie "la plus dangereuse". "Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible" depuis 1945, a déclaré le président russe, devant le forum de discussion de Valdaï à Moscou. "L'Occident n'est pas en mesure de diriger le monde, mais il essaye désespérément, et la plupart des peuples du monde ne peuvent l'accepter", a-t-il affirmé.