DIRECT. Guerre en Ukraine : l'AIEA poursuit sa mission à la centrale de Zaporijjia

Ce qu'il faut savoir

L'"intégrité physique" de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les Russes "a été violée à plusieurs reprises", a dénoncé, jeudi 1er septembre, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à l'issue de la première journée d'inspection. "Nous n'avons pas d'éléments pour évaluer cela", mais "c'est quelque chose qui ne peut pas continuer à se produire", a ajouté Rafael Grossi, aussi à la tête d'une mission d'experts dont, a-t-il souligné, plusieurs demeureront jusqu'à "dimanche ou lundi" sur place. "Nous avons beaucoup de travail ici", dans ces installations, a-t-il encore dit devant des médias à Novooleksandrivka, une localité de la région de Zaporijjia contrôlée par Kiev, à son retour de la centrale. Suivez notre direct.



Volodymyr Zelensky demande à l'AIEA d'aller plus loin. Dans son message quotidien du soir, le chef de l'Etat ukrainien a estimé que l'AIEA aurait dû aller plus loin. "La principale chose qui devrait se produire est la démilitarisation du territoire de la centrale (...) Et il est regrettable que nous n'ayons pas encore entendu les messages appropriés de l'AIEA", a lâché Volodymyr Zelensky. Et ce "bien que nous en ayons parlé avec monsieur Grossi pendant notre réunion [mardi] à Kiev. C'était la clé, la clé ! Le point de sécurité de nos accords : la démilitarisation et le contrôle total par nos travailleurs du nucléaire" de ce complexe, a-t-il martelé.

Russes et Ukrainiens s'accusent de bombardements. Les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement d'avoir bombardé les alentours de la centrale à de nombreuses reprises, faisant craindre une catastrophe nucléaire. Jeudi, le directeur général du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a de son côté appelé à interrompre toutes les opérations militaires autour de ces installations, prévenant qu'une attaque serait "catastrophique". "La moindre erreur de calcul pourrait provoquer des ravages que nous regretterions pendant des décennies", a mis en garde Robert Mardini.

L'AIEA envisage "une présence continue". Selon l'agence de presse russe Interfax, quatre des neuf véhicules composant le convoi par lequel l'équipe de l'AIEA était arrivée jeudi après-midi à la centrale étaient repartis en début de soirée. L'Agence internationale de l'énergie atomique compte aussi ensuite "établir une présence continue" à cet endroit, a répété son patron. "Nous avons pu visiter tout le site. J'étais dans les unités [de réacteurs] j'ai vu le système d'urgence et d'autres pièces, les salles de contrôle", a-t-il énuméré, tout en louant le personnel ukrainien toujours présent à la centrale tombée en mars aux mains des soldats russes.