DIRECT. Guerre en Ukraine : l'Agence internationale de l'énergie atomique cherche un compromis pour tenter de protéger la centrale de Zaporijjia

Ce qu'il faut savoir

L'objectif est d'"éviter une catastrophe", en plein conflit en Ukraine. Le directeur général de l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a visité la centrale nucléaire de Zaporijjia (Ukraine) occupée par les forces russes, mercredi 29 mars, et déclaré qu'il tentait de trouver un compromis entre Kiev et Moscou pour protéger la plus grande centrale nucléaire d'Europe. "J'essaie de préparer et de proposer des mesures réalistes qui seront approuvées par toutes les parties", a-t-il déclaré lors de cette visite. "L'idée est de s'entendre sur certains principes, certains engagements, dont ne pas attaquer la centrale", a-t-il poursuivi. Suivez notre direct.

Moscou admet des conséquences "négatives" des sanctions sur l'économie russe. Pour la première fois, le président russe Vladimir Poutine a admis publiquement que les sanctions internationales qui visent la Russie du fait de l'invasion de l'Ukraine "peuvent" avoir des répercussions "négatives" à "moyen terme" sur l'économie nationale.

Londres et Berlin sont "aux côtés de l'Ukraine", déclare Charles III. Au premier jour d'une visite d'Etat en Allemagne mercredi, le roi Charles III a affirmé que le Royaume-Uni et l'Allemagne se tenaient "aux côtés" de l'Ukraine pour défendre "la liberté" face à l'agression de la Russie. "Nous nous tenons côte à côte pour protéger et faire progresser nos valeurs démocratiques partagées", a-t-il poursuivi.