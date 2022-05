DIRECT. Guerre en Ukraine : l'aciérie Azovstal, dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes à Marioupol, est passée sous contrôle russe

Ce qu'il faut savoir

C'était l'ultime poche de résistance dans ce port stratégique sur la mer d'Azov. L'aciérie Azovstal, à Marioupol, est passée vendredi 20 mai sous contrôle russe. En début de soirée, le porte-parole du ministère russe de la Défense a affirmé que le complexe sidérurgique était "passé sous le contrôle complet des forces armées russes" après la reddition des derniers soldats ukrainiens. Des images publiées par Moscou montraient des cohortes d'hommes en tenue de combat émergeant de l'aciérie, certains avec des béquilles ou des bandages, après une longue bataille qui était devenue un symbole de la résistance ukrainienne à l'invasion russe. De son côté, Kiev récuse le terme de reddition, Volodymyr Zelensky évoquant "le sauvetage de nos héros". Suivez notre direct.

Le gaz russe pour la Finlande a été coupé. L'approvisionnement en gaz de la Finlande par la Russie a été interrompu samedi, a déclaré la compagnie énergétique publique finlandaise Gasum, après que le pays nordique a refusé de payer le fournisseur Gazprom en roubles. Elle a ajouté que le gaz serait dorénavant fourni par d'autres sources via le gazoduc Balticconnector, qui relie la Finlande à l'Estonie.

"Feu intense" dans le Donbass. Après avoir échoué à prendre Kiev et Kharkiv, la Russie concentre ses efforts militaires dans l'Est et le Sud. "L'ennemi ne cesse de mener des opérations offensives dans la zone opérationnelle orientale afin d'établir un contrôle total du territoire des régions de Donetsk et de Lougansk et de maintenir le corridor terrestre avec la Crimée temporairement occupée", a décrit l'état-major des forces ukrainiennes sur Facebook samedi matin. Dans le bassin houiller du Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a assuré que la conquête de la région de Lougansk était "presque achevée". Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense Oleksandre Motouzianyk a avancé que la situation "montrait des signes d'aggravation" et que "les forces d'occupation russe mènent un feu intense sur toute la ligne de front".

Ancien prorusse, le maire d'Odessa fustige Moscou. Autrefois considéré comme un politicien aux tendances prorusses, le maire de la ville ukrainienne d'Odessa, Guennadi Troukhanov, a évoqué son ressenti lors d'un entretien à l'AFP. "Les Russes sont actuellement sur notre terre et ils bombardent nos villes, tuant nos gens et nos soldats", déplore-t-il. Pour lui, un point de non-retour a été franchi : il ne peut plus être question d'une quelconque amitié russo-ukrainienne. Il fustige les raids aériens, le blocus de la mer Noire et les millions de tonnes de céréales coincées dans les ports, dont Odessa. "Poutine a tout détruit", fulmine-t-il.