DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev veut un tribunal international pour juger l'agression de la Russie dès l'an prochain

Ce qu'il faut savoir

L'heure de la justice. Au septième mois de la guerre, Kiev a l'intention de créer dès l'an prochain un tribunal international, afin d'y juger le président russe Vladimir Poutine et les responsables de l'invasion de l'Ukraine, a révélé à l'AFP Andriï Smirnov, le chef-adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne. "C'est la seule option pour que soient tenus rapidement responsables les criminels qui ont démarré la guerre contre l'Ukraine. La meilleure, la plus rapide et la plus efficace", a insisté le haut responsable. Suivez notre direct.

Au moins 22 morts après une attaque russe. Une gare ferroviaire située dans la région de Dnipro, à Tchaplyne, dans le centre du pays, a été frappée par un missile russe, mercredi 24 août. Le bilan provisoire est de 22 morts, "dont cinq personnes qui ont brûlé dans une voiture" et un garçon de 11 ans, tué dans l'explosion de sa maison, a déclaré le président ukrainien.

Une nouvelle aide militaire des Etats-Unis. Le président américain Joe Biden a annoncé, mercredi 24 août, une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de trois milliards de dollars. "Les Etats-Unis d'Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien au moment où il continue la lutte pour défendre sa souveraineté", a affirmé Joe Biden dans un communiqué.

Une guerre "absurde" selon l'ONU. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé devant le Conseil de sécurité la guerre "absurde" en Ukraine, six mois après le début du conflit, une journée qui représente "un jalon triste et tragique".