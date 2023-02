DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev va obtenir de nouvelles livraisons d'armes américaines et franco-italiennes

Ce qu'il faut savoir

Nouveau soutien pour Kiev. Les Etats-Unis ont promis, vendredi 3 février, de livrer des roquettes de plus longue portée à l'Ukraine. Dans le même temps, la France a fait savoir que Paris et Rome vont livrer au printemps un système de défense sol-air de moyenne portée Mamba, pour aider l'Ukraine à "se défendre face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes". "La fourniture d'un tel système répond à l'urgence exprimée par Oleksiï Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, à ses homologues français et italiens, de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes par les airs", a précisé le ministère des Armées français. Suivez notre direct.

Une nouvelle aide militaire des Etats-Unis de deux milliards de dollars. Outre des roquettes de longue portée, la nouvelle enveloppe d'aide militaire annoncée par les Etats-Unis vendredi comprend aussi "des véhicules d'infanterie blindés". Depuis le début de l'invasion russe, les autorités américaines ont alloué plus de 29,3 milliards d'assistance sécuritaire à l'Ukraine, selon le Pentagone.

Violents affrontements à Bakhmout. Les combats ont réduit en champ de ruines certains quartiers en périphérie de cette ville de l'est de l'Ukraine, ont constaté vendredi des journalistes de l'AFP sur place. Les bombardements se sont également poursuivis à Kherson, grande ville du Sud prise puis abandonnée par les forces russes, où une personne a été tuée et une autre blessée vendredi, d'après les autorités.

Accord sur le plafonnement du prix des produits pétroliers russes. L'Union européenne, les puissances du G7 et l'Australie sont parvenues vendredi à un accord sur le plafonnement du prix des produits pétroliers russes, deux jours avant le début d'un embargo européen sur ces produits. Ce plafond de prix doit "empêcher la Russie de profiter" de la guerre en Ukraine et "soutenir la stabilité sur les marchés énergétiques mondiaux", selon les signataires.