DIRECT. Guerre en Ukraine : un incendie se déclare dans un dépôt de pétrole à Sébastopol après une attaque de drones

Ce qu'il faut savoir

Un important incendie s'est déclaré, samedi 29 avril, dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée annexée, après une attaque de drones. "Un incendie est en cours dans un dépôt de pétrole dans la baie de Kazatchia (...). Selon de premières informations, il a été provoqué par une attaque de drones", a écrit sur Telegram le gouverneur d'occupation de la ville, Mikhaïl Razvojaïev, soulignant que "personne n'a été blessé". Soixante pompiers ont été dépêchés sur place pour lutter contre le feu qui sévit sur une surface d'environ 1 000 m2 et ne devrait être maîtrisé que vers le soir, a-t-il ajouté. "La situation est sous contrôle", a-t-il assuré. Suivez notre direct.

Kiev se dit prête pour son offensive de printemps. "L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts." L'Ukraine, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, a affirmé, samedi, être prête pour démarrer son offensive de printemps contre les forces russes. Le pays veut lancer pour reconquérir les territoires occupés dans l'est et le sud par la Russie. "Les préparatifs touchent à leur fin", a déclaré Oleksiï Reznikov au cours d'une conférence de presse. "Quand Dieu le voudra, (quand il y aura) la météo et la décision des commandants, on le fera", a-t-il ajouté. La Russie a de son côté mobilisé des centaines de milliers de réservistes.

Des frappes russes font au moins 26 morts. Plusieurs frappes de missiles de croisière russes, les premières d'ampleur depuis début mars, ont atteint, vendredi, des immeubles d'habitation, provoquant la mort d'au moins 23 personnes à Ouman, de deux autres à Dnipro et d'un homme de 56 ans retrouvé sous les décombres de sa maison dans la province de Kherson.

Plus d'un an de conflit à haute intensité. La perspective d'une prochaine offensive de l'armée ukrainienne, appuyée par de puissants équipements occidentaux, ferait entrer la guerre dans une nouvelle phase. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine affirme vouloir lancer un assaut décisif pour renverser le cours de l'invasion russe et libérer près de 20% de son territoire occupé, dont la péninsule de Crimée.

L'enjeu de Bakhmout. Malgré le soutien en première ligne des paramilitaires du groupe Wagner, les forces russes se cassent les dents sur Bakhmout, une cité de l'est qu'elles tentent de prendre depuis l'été 2022, la bataille la plus longue et la plus sanglante de cette guerre. Les affrontements y sont devenus plus durs car des forces spéciales russes combattent désormais dans la ville, selon l'armée ukrainienne. Des groupes de bénévoles, étrangers ou ukrainiens, participent aux évacuations de civils dans les villages à proximité de la ligne de front. Franceinfo en a interrogé certains.