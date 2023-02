DIRECT. Guerre en Ukraine : le Premier ministre salue un "signal fort" après l'annonce d'un sommet à Kiev en vue d'une "intégration européenne"

"Entre ça et le gaz qui a augmenté d'une façon faramineuse, on ne peut plus s'en sortir. On n'arrive pas à mettre 50 euros par mois à gauche."

#ENERGIE Le tarif de l’électricité connaît une hausse de 15% à partir d'aujourd'hui. A Marseille, des familles modestes témoignent de leur désarroi, alors qu'elles ont déjà commencé à faire des efforts d'économies d'énergie. "On se lève le matin, on est gelés, du bout des doigts et des orteils. Ça commence à être dur", souffle Haroun, jeune retraité marseillais de 62 ans.