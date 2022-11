DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev s'efforce de rétablir le courant de millions d'Ukrainiens plongés dans le noir

Tout a démarré en 2018, lorsque qu'un groupe transpartisan de femmes politiques décide de s'attaquer à ce problème systémique. Un comité d'experts est alors mis sur pied et formule, à partir de dizaines de témoignages de victimes, juges, avocats, policiers et travailleurs sociaux, quelque 190 recommandations. Parmi celles-ci, la création d'un tribunal spécialisé. Un peu moins d'un an plus tard, le Parlement québécois vote à l'unanimité sa création.