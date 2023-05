DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev revendique une percée dans l'est, près de Bakhmout

#TURQUIE L'autre favori à la présidentielle, qui domine les sondages, est Kemal Kiliçdaroglu. Il est à la tête d'une coalition inédite et très hétéroclite de six partis, nommée la "Table des six". Sa promesse en cas de victoire : ramener la démocratie dans le pays. Je vous invite à lire son portrait, dressé en mars par mon collègue Pierre-Louis Caron.

(AFP / FRANCEINFO)