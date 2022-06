DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev redoute que "la Russie intensifie ses attaques" avant la décision de l'UE sur sa candidature

Ce qu'il faut savoir

Une "semaine vraiment historique" débute lundi 20 juin. Dans une allocution dimanche soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rappelé la très grande attente que la réponse de l'Union européenne sur le statut de candidat de l'Ukraine suscite dans le pays. Cette dernière est attendue jeudi ou vendredi. "Depuis 1991, il y a eu peu de décisions aussi fatidiques pour l'Ukraine que celle que nous attendons aujourd'hui", a-t-il ajouté, "convaincu que seule une réponse positive est dans l'intérêt de toute l'Europe". Première étape indispensable pour espérer rejoindre un jour l'UE, ce statut permet d'ouvrir officiellement les négociations sur une adhésion. Toutefois, il faut s'attendre "à ce que la Russie intensifie ses attaques cette semaine", a prévenu le chef d'Etat, avant d'ajouter : "Nous sommes prêts". Suivez notre direct.

Deux ONG appellent à lutter contre la spéculation alimentaire. Alors que le prix du blé a presque doublé depuis le début de l'année, les ONG Foodwatch et le CCFD-Terre solidaire appellent à une régulation des marchés agricoles, en vue de lutter contre la spéculation, qui "aggrave la flambée des prix alimentaires", dans un communiqué commun publié lundi. "Les marchés agricoles et alimentaires s'affolent pour deux raisons, expliquent-elles, d'une part, les entreprises et les négociants craignent une pénurie de blé, d'huiles végétales et d'engrais phosphatés en provenance de la région de la mer Noire (...). D'autre part, les paris financiers sur la hausse des prix des matières premières aggravent la flambée des prix des denrées alimentaires", soulignent les deux organisations.

L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé des attaques russes près de Sievierodonetsk, dans l'est du pays. "Nos unités ont repoussé l'assaut dans la région de Tochkivka", a déclaré l'armée ukrainienne sur Facebook. "L'ennemi a battu en retraite et se regroupe". Le gouverneur local, Serguiï Gaïdaï, a qualifié de "mensonges" l'idée selon laquelle les Russes contrôlaient la localité stratégique de Severodonetsk. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé que "l'offensive contre Sievierodonetsk se déroule avec succès".

L'Otan alerte sur une guerre qui pourrait durer "des années". Alors que l'Ukraine affiche sa détermination à combattre jusqu'au bout, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a averti dimanche que les pays occidentaux devaient être prêts à offrir un soutien à long terme à Kiev pendant une guerre acharnée. La guerre pourrait durer "des années", a-t-il mis en garde dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Bild. "Nous ne devons pas faiblir dans le soutien à l'Ukraine, même si les coûts sont élevés, pas seulement en ce qui concerne le soutien militaire mais aussi en raison des prix de l'énergie et de l'alimentation qui montent", a affirmé le chef de l'Otan.