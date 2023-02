DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev et ses alliés cherchent un soutien plus large à l'ONU

Ce qu'il faut savoir

Instaurer une paix "juste et durable". Kiev et ses alliés espèrent recueillir le soutien le plus large à une résolution "pour sortir du conflit", mercredi 22 février, alors que l'Assemblée générale de l'ONU se réunit à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine par la Russie. Le projet de résolution est adoubé par quelque 60 pays. Il doit être soumis au vote à l'issue des débats qui commenceront à 21 heures heure de Paris et dureront au moins jusqu'à jeudi. Suivez notre direct.

Une résolution qui prendra la forme d'un "appel à sortir du conflit". Comme de précédentes résolutions, le texte réaffirme l'"attachement" à "l'intégrité territoriale de l'Ukraine", "exige" le retrait immédiat des forces russes, et appelle à une "cessation des hostilités". L'Assemblée générale des 193 Etats membres avait déjà adopté par 141 voix, en mars 2022, une résolution exigeant "que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine". En octobre dernier, une autre résolution avait recueilli 143 voix pour condamner les "annexions illégales" de territoires ukrainiens.

Face à Vladimir Poutine, Joe Biden rassure à Varsovie les dirigeants d'Europe de l'Est. Le président américain rencontre, mercredi, en Pologne, le groupe des "Neuf de Bucarest", qui regroupe neuf dirigeants des pays de l'Otan d'Europe centrale et de l'Est, en présence du secrétaire général de l'Alliance atlantique, pour les assurer du soutien "indéfectible" de Washington face à Moscou au lendemain d'un discours belliqueux de Vladimir Poutine.

L'état-major russe accusé de trahison. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a accusé, mardi, l'état-major de son pays de "trahison" pour refuser selon lui de fournir du matériel à ses mercenaires, en première ligne dans l'est de l'Ukraine. Ces déclarations de l'homme d'affaires Evguéni Prigojine marquent une escalade dans les tensions qui opposent son groupe Wagner à l'armée russe, en concurrence sur le terrain en Ukraine.

L'Ukraine espère une visite d'Emmanuel Macron en mars. L'invitation adressée au président français pour se rendre à Kiev est "toujours d'actualité" et les responsables ukrainiens espèrent qu'elle aura lieu prochainement, a indiqué mardi l'ambassadeur d'Ukraine en France. Interrogé sur la radio RTL sur le fait que le président américain Joe Biden se soit rendu à Kiev et pas le président français, le diplomate a souligné que "bien sûr", l'invitation avait été envoyée. "Malheureusement, il n'a pas pu venir", a-t-il continué, tout en ajoutant qu'il espère "que cette visite aura lieu éventuellement en mars".