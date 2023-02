DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev dit s'attendre à une "offensive" russe "aux alentours du 24 février"

Ce qu'il faut savoir

La Russie "se prépare très sérieusement à l'offensive", selon Kiev. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a dit s'attendre, mercredi 1er février, à ce que l'armée russe "tente quelque chose aux alentours du 24 février", soit un an après le début de l'invasion ordonnée par le Kremlin. "Ils peuvent tenter une offensive à deux axes", dans l'est et le sud du pays, a-t-il avancé, sur BFMTV. "Il faut que nous aussi nous soyons prêts au plus vite, et c'est pour ça que nous avons besoin d'armes, pour contenir l'ennemi", a-t-il insisté. Suivez notre direct.

Au moins deux morts à Kramatorsk. Les sauveteurs s'activaient, jeudi, à l'aube, pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres d'un immeuble d'habitation de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, détruit par une frappe russe. Selon le gouverneur de la région de Donetsk, l'attaque a fait deux morts et 21 blessés, dont huit ont été hospitalisés et deux sont dans un état critique.

Cérémonies patriotiques en Russie. La Russie célèbre, jeudi, les 80 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, tournant de la Seconde guerre mondiale et symbole du patriotisme. Cette journée prend une importance symbolique accrue au moment où Moscou intensifie ses actions après la prise récente de Soledar, une bourgade de l'est ukrainien, un premier succès pour les forces russes depuis de longs mois.

Opération anticorruption en Ukraine. Alors que Kiev doit accueillir vendredi un sommet avec l'Union européenne, les autorités ukrainiennes ont lancé, mercredi, une vaste opération anticorruption visant administrations, fonctionnaires et personnalités. Ces descentes interviennent une semaine après le limogeage d'une série de hauts responsables dans la foulée d'une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l'armée, premier scandale d'ampleur depuis l'invasion russe il y a près d'un an.