DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir progressé de "plusieurs dizaines de kilomètres" sur le front sud

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Dans le Donbass, des reporters de France Télévisions ont pu suivre des unités d'artillerie, tentant de reprendre plusieurs villages contrôlés par les Russes. Reportage :





: Après l'annonce de leur entrée à Koupiansk, dans l'est de l'Ukraine, les forces ukrainiennes évoquent une avancée militaire sur "plusieurs dizaines de kilomètres" dans des zones du front sud. "Nos soldats avancent sur les lignes de front dans le Sud dans plusieurs zones allant de deux à plusieurs dizaines de kilomètres", affirme la porte-parole du commandement militaire du sud de l'Ukraine, Natalia Goumeniouk.

: 14 heures et quelques minutes, faisons un nouveau point sur l'actualité :



Charles III a été officiellement proclamé roi ce matin, au palais Saint-James à Londres. "C'est une charge lourde que je porte aujourd'hui et à laquelle je vais consacrer le reste de ma vie", a-t-il déclaré en prêtant serment. Suivez notre direct.



Les forces ukrainiennes affirment être entrées à Koupiansk, ville clé pour la contre-offensive ukrainienne vers Kharkiv, dans l'est du pays.



En visite au Pakistan, gravement touché par des inondations catastrophiques, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré que "le Pakistan et d'autres pays en développement paient un prix horrible pour l'intransigeance des grands émetteurs, qui continuent à miser sur les énergies fossiles".



La France s'est qualifiée de justesse pour les quarts de finale de l'Eurobasket, l'emportant 87-86 face à la Turquie ce midi. Les Bleus affronteront la Serbie ou l'Italie mercredi.

Les forces ukrainiennes affirment être entrées à Koupiansk, ville clé pour la contre-offensive ukrainienne vers Kharkiv, dans l'est du pays. Les forces spéciales ukrainiennes ont diffusé des images sur les réseaux sociaux, montrant leurs officiers "à Koupiansk, qui a été et sera toujours ukrainienne".

: Midi, faisons un nouveau point sur l'actualité :



Moscou a envoyé des renforts vers la région de Kharkiv hier, à l'heure où Kiev y mène une contre-offensive. L'armée ukrainienne revendique avoir repris 30 localités dans la région de la deuxième ville d'Ukraine.



Le policier qui a tiré sur un homme de 24 ans après un refus d'obtempérer, mercredi à Nice (Alpes-Maritimes), a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner.



: La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, est arrivée à Kiev ce matin pour une visite surprise. Ce déplacement vise à "montrer" que l'Ukraine "peut compter" sur le soutien de Berlin, d'après le ministère.







(CHRISTOPHE GATEAU / DPA / AFP)

: 9 heures et quelques minutes, voici un premier point sur l'actualité :



• Après sa première allocution de souverain, le roi Charles III sera officiellement proclamé roi ce matin, lors d'une réunion du Conseil d'accession à Londres. La cérémonie aura lieu au palais Saint-James, puis la proclamation sera lue en public au balcon, à 11 heures. Suivez notre direct.



• Moscou a envoyé des renforts vers la région de Kharkiv hier, à l'heure où Kiev y mène une contre-offensive. L'armée ukrainienne revendique avoir repris 30 localités dans la région de la deuxième ville d'Ukraine.





• Les ministres européens de l'Energie se sont mis d'accord sur une "orientation commune" pour enrayer la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Ils ont demandé à la Commission européenne de préparer en quelques jours "une proposition solide et concrète".



