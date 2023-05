DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev détruit une trentaine de drones envoyés par Moscou

#METEO Le temps sera marqué par plus d'averses et d'orages ce vendredi, hormis sur l'extrême Sud, selon les prévisions de Météo-France. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Centre-Val-de-Loire et l'Auvergne, dès le début de journée les nuages seront nombreux et les averses fréquentes, parfois orageuses.

Côté températures, les minimales seront assez homogènes, comprises entre 9 et 14 degrés, très localement 15. Les maximales se situeront entre 17 et 22 degrés sur la moitié nord du pays, entre 22 et 27 degrés au sud.