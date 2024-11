Direct Guerre en Ukraine : Kiev déclenche une alerte aérienne générale dans le pays après le décollage de bombardiers russes

Des alertes aériennes ont été déclenchées dans presque toute l'Ukraine, lundi 11 novembre, en raison du décollage d'un grand nombre de bombardiers russes. "Attention ! Danger de missiles dans toute l'Ukraine ! Décollage de MiG-31K", a écrit l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Elle a également annoncé que huit bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95 se dirigeaient vers l'Ukraine. Suivez notre direct.

Six morts durant la nuit dans le sud de l'Ukraine. Au moins six personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans des attaques russes à Mykolaïv et Zaporijjia, selon les autorités locales. "Des incendies se sont déclarés dans des immeubles résidentiels de la ville", a rapporté le gouverneur de la région de Mykolaïv, faisant état de cinq morts et d'un blessé. "Les Russes ont à nouveau attaqué notre ville avec des drones", a déploré le maire de la commune. A Zaporijjia, des frappes aériennes ont fait un mort et 21 blessés, selon le gouverneur régional.

Des drones interceptés en Russie. Le ministère de la Défense russe a déclaré avoir intercepté quatre drones ukrainiens dans la région de Voronej, frontalière de l'Ukraine. La nuit précédente, les deux camps avaient mené des attaques de drones d'une ampleur inédite. Moscou avait affirmé avoir neutralisé 34 drones dans la région de la capitale, un record dans le secteur depuis le début du conflit en 2022.

Moscou dit avoir déjoué une tentative de détournement d'hélicoptère. Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé avoir déjoué une tentative ukrainienne de détourner un hélicoptère militaire russe en recrutant un pilote. En juillet, le FSB avait raconté avoir empêché une autre tentative similaire, visant cette fois un bombardier stratégique, avec la complicité d'un "pilote militaire russe, en échange d'une récompense financière et de la citoyenneté italienne".

Donald Trump et Vladimir Poutine ont repris contact. Selon The Washington Post, le président élu américain s'est entretenu, jeudi, avec le président russe, au lendemain d'un appel à Volodymyr Zelensky. Il a demandé à Vladimir Poutine de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Donald Trump, qui fera son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, a régulièrement assuré pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine "en un jour", sans jamais détailler comment il ferait.