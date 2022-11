DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev appelle les pays de l'Otan à accélérer la livraison d'armes et d'équipements électriques

Ce qu'il faut savoir

L'Ukraine a appelé mardi 29 novembre les pays membres de l'Otan, réunis à Bucarest, à accélérer la livraison d'armes et d'équipements électriques afin d'aider le pays meurtri par plus de neuf mois de guerre à faire face aux dommages causés à son infrastructure énergétique par les bombardements russes. "La dernière fois, j'avais dit trois mots: des armes, des armes, des armes. Cette fois, j'ai trois autres mots: plus vite, plus vite et plus vite", a lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. Suivez notre direct

La guerre en Ukraine au cœur des discussions entre la France et les Etats-Unis. Emmanuel Macron est arrivé mardi soir à Washington pour une visite d'Etat de 3 jours, accueilli par le président américain Joe Biden. Les deux chefs d'Etat veulent afficher un message d'unité sur l'Ukraine en promettant de continuer à soutenir Kiev autant que nécessaire, tout en expliquant que des négociations avec Moscou ne pourront avoir lieu que lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky le jugera opportun.

Les lance-roquettes français LRU arrivés en Ukraine. "L'armée ukrainienne est maintenant encore plus puissante pour dissuader et détruire l'ennemi", s'est félicité le ministre de la défense ukrainien, Oleksii Reznikov sur Twitter, mardi 29 novembre, en remerciant le gouvernement français. Le LRU a une portée d'"environ 70 km" et peut toucher sa cible avec une précision "à moins d'un mètre", selon une description sur le site du ministère français de la Défense.