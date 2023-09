Direct Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir détruit 30 drones lors d'une attaque russe dans le sud du pays

La défense aérienne ukrainienne a affirmé avoir détruit, dans la nuit de mercredi à jeudi, plus de 30 drones lors d'une attaque russe dans les régions d'Odessa et Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré Nataliya Gumenyuk, porte-parole du commandement sud de l'armée ukrainienne, jeudi 28 septembre. "L'ennemi n'arrête pas d'attaquer, n'arrête pas la pression et la recherche de nouvelles tactiques, notamment avec l'utilisation d'attaques massives", a-t-elle ajouté, alors que les attaques de drones entre l'Ukraine et la Russie sont devenues quotidiennes. Suivez notre direct.

Sébastien Lecornu attendu à Kiev. Le ministre des Armées se rend jeudi en Ukraine et participera à un forum de l'industrie et de l'armement, le premier organisé dans le pays depuis le début de la guerre. Il sera accompagné d'une délégation de parlementaires et d'industriels français.

Washington pousse pour une reconstruction de l'Ukraine. "L'effort à long terme visant à relancer l'économie ukrainienne doit avoir lieu maintenant, doit commencer dès à présent, même au milieu d'une guerre et de combats en cours", a déclaré mercredi à Bruxelles Penny Pritzker, représentante spéciale des Etats-Unis pour la reconstruction économique de l'Ukraine. La Banque mondiale a estimé que l'Ukraine aurait besoin de plus de 400 milliards de dollars (380 millions d'euros) pour se reconstruire.

La Russie accuse les Etats-Unis et le Royaume-Uni de complicité. Selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, la frappe ukrainienne sur le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée annexée, vendredi, a été "mise en œuvre à la demande des services de renseignement américains et britanniques".