DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev accuse Vladimir Poutine de vouloir "étendre" le conflit, après le crash d'un drone américain

Ce qu'il faut savoir

L'Ukraine accuse la Russie de chercher à "étendre" la guerre à d'autres parties, après le crash d'un drone américain en mer Noire, mardi 14 mars. "L'incident avec le drone américain MQ-9 Reaper provoqué par la Russie en mer Noire est un signal de [Vladimir] Poutine, qui est prêt à étendre la zone du conflit et à y impliquer d'autres parties", a écrit sur Twitter le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiï Danilov, mercredi 15 mars. Suivez notre direct.

Washington et Moscou s'expliquent après le crash d'un drone américain. Les Etats-Unis ont accusé mardi l'aviation russe d'avoir "intercepté et percuté" un drone américain au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute. Moscou a démenti ces accusations tout en reconnaissant que deux de ses chasseurs avaient intercepté un engin détecté "dans la zone de la péninsule de Crimée", région ukrainienne annexée par la Russie, et avançait "en direction" des frontières russes.

Trois missiles abattus en territoire russe. Trois missiles ont été abattus mardi soir au-dessus de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a affirmé le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov, sur sa chaîne Telegram. Les missiles ont été abattus par la défense anti-aérienne russe et leurs débris ont endommagé des habitations dans cette ville et ses environs, a précisé le gouverneur, sans faire état de victimes.

Moscou envisage de nouvelles mesures de rétorsion contre l'UE. La Russie veut suspendre les conventions empêchant la double-imposition avec les pays dits "inamicaux", en réponse notamment à l'inscription de la Russie sur la liste noire de l'UE des paradis fiscaux. Dans un communiqué conjoint, les ministères des Affaires étrangères et des Finances disent "avoir proposé au président [Vladimir Poutine] de publier un décret sur la suspension des conventions visant à éviter la double imposition avec tous les pays qui ont introduit des 'mesures économiques unilatérales' contre la Russie". "Il est proposé de suspendre ces accords jusqu'au rétablissement des droits violés de la Russie", peut-on lire dans leur communiqué.