DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev a reçu ses premiers chars britanniques Challenger et des chars Leopard de l'Allemagne

Ce qu'il faut savoir

Des livraisons décisives à l'approche d'une contre-offensive ukrainienne en préparation. Les premiers chars britanniques Challenger sont arrivés en Ukraine, a annoncé lundi 27 mars dans la soirée le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov. Ce dernier a annoncé que "des Challengers britanniques, des Strykers et des Cougars américains et des Marders allemands" s'étaient "ajoutés aux unités ukrainiennes". Un peu plus tôt dans la journée, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a également révélé que 18 chars Leopard avaient été livrés à Kiev. "Nos chars sont arrivés comme promis et ponctuellement entre les mains de nos amis ukrainiens", a complété le ministre de la Défense, Boris Pistorius. Suivez notre direct.

Une demande russe d'enquête internationale sur Nord Stream rejetée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lundi une résolution russe qui réclamait la création d'une "commission d'enquête internationale indépendante" sur les sabotages des gazoducs sous-marins Nord Stream, en septembre dernier. La résolution demandait au secrétaire général de l'ONU de créer cette commission pour "conduire une enquête internationale exhaustive, transparente et impartiale concernant tous les aspects du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, y compris l'identification des auteurs, des commanditaires, des organisateurs et des complices".

Des drones de fabrication iranienne abattus en Ukraine. L'armée de l'air a affirmé dans la nuit avoir abattu douze drones Shahed 136-131 de fabrication iranienne, envoyés par la Russie vers l'Ukraine.

Un bombardement à Sloviansk fait deux morts et plus de 30 blessés. Des frappes russes sur la ville de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, ont fait deux morts et plus de 30 blessés lundi, selon la police. "Ce sont des victimes prises au hasard", a déclaré à la presse Dmytro Nogin, haut responsable de la police du district de Kramatorsk.