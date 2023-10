Direct Guerre en Ukraine : Joe Biden estime qu'il y a "un sentiment d'urgence" à approuver une nouvelle aide financière pour Kiev

"Je veux le dire à nos alliés, au peuple américain et au peuple d'Ukraine, vous pouvez compter sur notre soutien", a déclaré dimanche 1er octobre le président américain, au lendemain du vote par le Congrès américain d'un accord pour repousser l'échéance du "shutdown" mais excluant une aide supplémentaire à Kiev. "Il y a un sentiment d'urgence" à approuver une nouvelle mesure de financement pour l'Ukraine dans les jours et semaines qui viennent, a déclaré Joe Biden. "Nous n'abandonnerons pas" l'Ukraine, a-t-il insisté. Suivez notre direct.

Kiev "travaille" avec Washington pour que le budget américain lui soit favorable. "Le gouvernement ukrainien travaille activement avec ses partenaires américains pour s'assurer que la nouvelle décision concernant le budget américain (…) comprendra de nouveaux financements pour aider l'Ukraine", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Oleg Nikolenko.

Des attaques de drones et d'obus en Russie font trois blessés. Plusieurs régions russes (Belgorod, Bryansk et Smolensk) ont subi dimanche des offensives de drones et d'obus ukrainiens, blessant trois personnes et obligeant un aéroport à détourner ses vols, ont annoncé leurs responsables respectifs. Depuis que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive début juin, Moscou accuse quasiment chaque jour les forces ukrainiennes d'attaquer, avec des drones ou des obus, des cibles civiles.

En Slovaquie, un pro-Poutine remporte les législatives. Le parti populiste Smer-SD a remporté ce week-end le scrutin législatif en Slovaquie. Le scrutin dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan, est considéré comme déterminant pour savoir si la Slovaquie peut rester sur sa lancée pro-occidentale ou se tourner davantage vers la Russie.