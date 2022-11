DIRECT. Guerre en Ukraine : Joe Biden demande aux grands groupes pétroliers à "cesser de tirer profit de la guerre" en Ukraine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Dans un message posté sur Telegram, Vitali Klitschko relmercie les techniciens "qui ont travaillé pendant près d'une journée pour rétablir l'eau et l'électricité aux habitants de la capitale".

: "L'approvisionnement en eau et en énergie a été entièrement rétabli à Kiev", assure le maire de la ville, au lendemain de frappes russes. Suivez notre direct.

: L'électricité n'est pas revenue partout en Ukraine. "Nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'approvisionnement en énergie et en eau", assurait Volodymyr Zelensky sur sa page Facebook hier soir, après les frappes russes qui ont visé plusieurs infrastructures du pays hier matin.

: Commençons par résumer les principales informations de ce mardi matin :



L'Agence internationale de l'énergie atomique annonce avoir commencé ses inspections sur deux sites nucléaires en Ukraine. Une demande de Kiev en réponse aux accusations de Vladimir Poutine, qui affirme que l'Ukraine prépare une "bombe sale" contenant des éléments radioactifs. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.



