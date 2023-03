DIRECT. Guerre en Ukraine : Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire à Kiev lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz

Il est temps pour moi de vous quitter. Ce direct reprendra demain dès 9 heures avec Lola Scandella. Après une semaine de titres (très) doux, je vous laisse avec le metal saccadé et progressif de Periphery. Leur nouvel album, Periphery V: Djent Is Not a Genre, doit sortir vendredi prochain.

(PERIPHERY / YOUTUBE)