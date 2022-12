Guerre en Ukraine : des "explosions" entendues dans le centre de Kiev, selon le maire de la ville

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Several this morning in Kyiv’s central Shevchenkivskyi district. It’s not clear what’s been hit. The sound of a drone can be heard in one video posted to Trukha Kyiv. Kyiv’s mayor Vitaliy Klitschko says emergency services are on the scene https://t.co/eU8ervdvDq

: La correspondante du Guardian en Ukraine, Isobel Koshiw, a publié sur Twitter une vidéo du quartier en question. "Les sirènes ont retenti à 5h57", écrit-elle.

: "Des explosions dans le quartier de Shevchenkivsky. Les services (d'urgence) sont en chemin", a annoncé le maire sur la messagerie Telegram. De son côté, le gouverneur de la région, Oleksi Kouleba, appelle, sur le même réseau social, les habitants à rester à l'abri. "Le danger persiste", écrit-il.

: Des "explosions" ont été entendues ce matin à Kiev, annonce Vitaly Klitschko, le maire de la capitale, sur Telegram.

: Le nombre de journalistes tués (57) est également en hausse. Et ce, notamment, à cause de la guerre en Ukraine, alors qu'il était "historiquement bas" en 2021 (48) et 2020 (50), relève RSF. Pendant les six premiers mois de guerre, 8 journalistes ont été tués.