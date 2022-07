DIRECT. Guerre en Ukraine : Gazprom suspend ses livraisons de gaz à la Lettonie

Il est minuit. Voici les principaux titres de l'actualité :



• #VACANCES Gares prises d'assaut et trains complets, bouchons qui s'allongent sur les autoroutes, le traditionnel chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens a commencé vendredi.



• Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en première lecture, après l'avoir amendé, le projet de loi d'"urgence" en soutien au pouvoir d'achat. Une commission mixte paritaire se réunit lundi, pour accorder députés et sénateurs sur une version commune du texte.



• #INCENDIES Un quadragénaire a été mis en examen et placé en détention provisoire, après avoir avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu qui ont ravagé 1200 hectares, mercredi et jeudi en Ardèche.



• #UKRAINE La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées du bombardement d'une prison dans un territoire séparatiste de l'est de l'Ukraine, au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky supervisait un premier chargement de céréales.