DIRECT. Guerre en Ukraine : évacuations autour de Zaporijjia, l'AIEA veut éviter un "grave accident nucléaire"

Bonjour @Léon Ces derniers jours ont en effet été meurtriers aux Etats-Unis. Les autorités américaines ont annoncé mardi l'arrestation au Texas d'un homme suspecté d'avoir tué par balle cinq personnes, dont un enfant de 9 ans, qui s'étaient simplement plaintes du bruit de son fusil d'assaut. A Chico, en Californie, six personnes ont été blessées par balle, dont une jeune de 17 ans qui est décédée, lors d'une grande fête hier, rapporte CNN. Et hier également, un homme a ouvert le feu et tué huit personnes dans un centre commercial au nord de Dallas.