DIRECT. Guerre en Ukraine : la vidéo d'un soldat ukrainien exécuté "semble authentique", assure l'ONU

: Le parquet fédéral allemand annonce qu'un bateau soupçonné d'avoir pu servir à l'opération de sabotage des deux gazoducs sous-marins Nord Stream, en septembre 2022, a été fouillé en janvier.







: Les données collectées par les services américains du renseignement suggèrent que les auteurs derrière le sabotage des deux gazoducs étaient des "adversaires du président russe Vladimir Poutine", écrit le New York Times (article en anglais). "L'Ukraine n'a rien à voir avec l'accident de la mer Baltique et n'a aucune information sur des 'groupes de sabotage pro-ukrainiens'", a tweeté Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien.

: For the first time since the beginning of the invasion, street lighting was turned on in Kharkiv on 7 March.📷 Pavlo Pakhomenko https://t.co/cvqizlieeN



: Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'éclairage public a été rallumé dans la ville de Kharkiv.

: La prise de Bakhmout laisserait la "voie libre" à Moscou dans l'est de l'Ukraine, a redouté hier Volodymyr Zelensky dans une interview à CNN (lien en anglais). Le président ukrainien a ordonné lundi d'envoyer des renforts dans la ville.







: "Les unités Wagner ont pris toute la partie orientale de Bakhmout, tout ce qui est à l'est de la rivière Bakhmoutka", a assuré le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, dans un message audio. Bakhmout est l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine depuis plusieurs mois. Hier, la Russie a réaffirmé son objectif de s'emparer de la ville.

