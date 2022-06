DIRECT. Guerre en Ukraine : "Nous voulons qu'à un moment, le feu cesse et que les discussions reprennent" avec Moscou, déclare Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Dès le premier jour, la France a été claire pour dire que la Russie était l'agresseur et qu'elle menait une guerre contre l'Ukraine et son peuple et ne respectait ni l'intégrité territoriale ni la souveraineté de l'Ukraine. Nous l'avons condamnée avec beaucoup de fermeté dans toutes les instances internationales."

: "A un moment donné quand nous auront aider au maximum à résister quand, je le souhaite, l'Ukraine aura gagné et que le feu pourra cesser, nous devrons négocier. Le président ukrainien devra négocier avec la Russie et nous Européens nous serons autour de cette table apportant les garanties de sécurité et les éléments pour ce qui révèle de notre continent, c'est ça la réalité des choses."

: "Mais nous voulons bâtir la paix, ce qui veut dire qu'à un moment, nous souhaitons tous que le feu cesse et que les discussions reprennent. Nous, Européens, nous partageons un continent et la géographie est têtue. Au bout de celui-ci, la Russie continue d'être là. C'est une puissance dotée et donc je n'ai jamais partagé les propos qui consistaient à dire qu'aujourd'hui nous ferions la guerre au peuple russe et que demain nous voudrions l'anéantir."

: "Nous continuons de soutenir l'Ukraine pour l'aider à se défendre et à se battre, pour l'aider sur le plan économique et financier, pour l'aider sur le plan humanitaire. Nous continuons à accueillir sur l'espace européen des réfugiés fuyant la guerre, telle est la position de la France et de l'Europe."

: "Nous sommes engagés avec nos amis roumains sur le soutien à l'Ukraine sous toutes ses formes (...) Nous poursuivons les mêmes efforts pour assurer notre indépendance énergétique."

: "La Roumanie n'est pas pour la France un pays comme les autres (...) A plusieurs reprises, la Roumanie a pu compter sur la fraternité de la France."

: "Je veux remercier nos armées. Elles ont été réactives, vous avez montré que vous étiez à la hauteur."

: Emmanuel Macron prend la parole en Roumanie sur la base de l'Otan Mihail Kogalniceanu.

: "Le président de la République s'exprimera depuis la base militaire roumaine, au côté du président Klaus Iohannis, aux alentours de 10 heures (heure française), après un passage en revue des troupes", a annoncé l'Elysée, alors que le président de la République se trouve en Roumanie avant de rejoindre la Moldavie.

: "Notre seul message : on veut la paix, on veut vivre comme avant, ne plus manquer de rien et retrouver du travail."





A Bakhmut, dans le Donbass, les échanges de tirs d’artillerie font chaque jour de nouvelles victimes parmi les civils restés sur place et qui contestent la stratégie des forces ukrainiennes consistant notamment à positionner les canons aux abords des villes.

Invitée de franceinfo, Rachida Dati a affirmé que Les Républicains résistent "par la clarté, la cohérence et les implantations locales", alors que son parti a rassemblé 10,4% des voix au premier tour des législatives. La Première ministre Elisabeth Borne est attendue dans le Calvados pour mener la campagne du second tour.





• La vague de chaleur arrive en France. Le climatologue Chistophe Cassou nous explique ce qu'est une "plume de chaleur".



• L'aéroport de Genève a annoncé une reprise progressive des vols après une paralysie complète due à une panne informatique. D'origine inconnue pour le moment, ce problème a causé la fermeture de l'espace aérien suisse.





La Russie a appelé les Ukrainiens à cesser leur "résistance absurde" à Sievierodonetsk et proposé un "couloir humanitaire" pour en évacuer les civils. Volodymyr Zelensky, de son côté, a exhorté ses compatriotes à "tenir le coup" dans le Donbass.





Début du bac général et technologique avec l'épreuve de philosophie pour plus d'un demi-million de lycéens qui vont plancher sur trois sujets au choix (deux dissertations et un commentaire de texte) prévus dans le cadre de la nouvelle formule, décidé par l'ex-ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. Suivez notre direct.

: Selon le chef de l'administration de Severodonetsk, Oleksandr Striouk, "540 à 560 personnes" sont réfugiées dans les souterrains de la vaste usine chimique Azot de cette ville industrielle de l'est de l'Ukraine. Cette situation rappelle celle de l'aciérie Azovstal, qui fut des semaines durant la dernière poche de résistance ukrainienne du port de Marioupol, sur la mer d'Azov. Volodymyr Zelensky a exhorté ses compatriotes à "tenir le coup". "Il est vital de rester dans le Donbass", a-t-il ajouté.

: La Russie a appelé les Ukrainiens à cesser leur "résistance absurde" à Sievierodonetsk et proposé l'ouverture d'un couloir humanitaire aujourd'hui de 5 heures GMT (7 heures à Paris) à 17 heures GMT (19 heures à Paris), a déclaré le ministère russe de la Défense qui a garanti "l'évacuation en toute sûreté de l'ensemble des civils, sans exception".

Hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les législatives : il a réclamé une "majorité solide", au nom de l'"intérêt supérieur de la Nation". "Le bateau coule, Macron prend l'avion", a raillé Jean-Luc Mélenchon en meeting à Toulouse mardi soir.





Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui y sont déployés depuis l'invasion russe de l'Ukraine, avant une visite de soutien à la Moldavie mercredi et un possible déplacement délicat à Kiev.



