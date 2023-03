DIRECT. Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron a dîné avec Viktor Orban pour insister sur "l'unité des pays européens"

Ce qu'il faut savoir

Une tentative de front européen uni. Emmanuel Macron a reçu à Paris, lundi 13 mars au soir, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, pour insister sur "l'unité des pays européens" concernant la guerre en Ukraine. Ce dernier navigue à contre-courant de ses partenaires européens sur le dossier ukrainien, en fustigeant la "guerre indirecte" menée par l'Europe contre la Russie. Viktor Orban, qui entretenait des liens étroits avec Vladimir Poutine avant la guerre, refuse également d'envoyer des armes à Kiev et fustige les sanctions européennes visant Moscou, même s'il les a votées. Suivez notre direct.

Des combats acharnés à Bakhmout. D'intenses combats ont opposé lundi Russes et Ukrainiens pour le contrôle du centre de Bakhmout, cette ville de l'est de l'Ukraine où se déroule la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe.

Divisions russo-ukrainiennes à propos de l'accord sur les céréales. La Russie a proposé de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui expire le 18 mars, pour 60 jours seulement. Une offre critiquée par Kiev, qui y voit une remise en question de l'entente initiale.

Vers des poursuites de Russes pour crimes de guerre ? La Cour pénale internationale veut poursuivre des Russes pour crimes de guerre en Ukraine, a écrit lundi le New York Times, citant deux premiers dossiers : celui des enfants transférés en Russie et celui des frappes délibérées sur des infrastructures civiles. Le bureau du procureur de ce tribunal qui siège à La Haye a annoncé qu'il ne ferait "aucun commentaire".