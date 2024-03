Direct Guerre en Ukraine : deux morts dans des frappes dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine

Deux personnes ont été tuées, ont affirmé les autorités russes, samedi 16 mars, dans de nouvelles frappes à Belgorod, chef-lieu de la région du même nom frontalière de l'Ukraine. Huit roquettes ont également été abattues, selon le gouverneur local. Kiev est accusée de multiplier les bombardements à l'occasion de la présidentielle russe. Suivez notre direct.

Volodymyr Zelensky condamne l'attaque russe "absolument ignoble" à Odessa. Une attaque russe survenue vendredi sur la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine a fait au moins 20 morts et plus de 70 blessés. Cette grande ville portuaire du sud de l'Ukraine a été déjà visée deux fois ces derniers jours.

Vladimir Poutine promet une réplique aux attaques sur le sol russe. Le président russe, qui a voté en ligne vendredi, au premier jour du scrutin destiné à le réélire pour 6 ans, a assuré que les frappes ukrainiennes contre le territoire russe, qui se sont intensifiées ces derniers jours, ne resteraient pas "impunies".

Emmanuel Macron et Olaf Scholz se disent "unis" sur l'Ukraine après de vives tensions. "Aujourd'hui plus que jamais, notre unité fait notre force et surtout nos trois États, l'Allemagne, la Pologne et la France, portent une responsabilité particulière", a déclaré le chancelier allemand. Les trois pays sont "unis, déterminés" et "résolus à ne jamais laisser gagner la Russie et à soutenir le peuple ukrainien jusqu'au bout", lui a fait écho le président français.