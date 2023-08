Direct Guerre en Ukraine : deux attaques de missiles ukrainiennes déjouées au-dessus du pont de Crimée

Deux attaques de missiles ukrainiennes ont été déjouées, samedi 12 août, au-dessus du pont stratégique qui relie la Russie à la péninsule annexée de Crimée, ont annoncé les autorités locales et l'armée russe. "Le missile ukrainien a été détecté à temps et intercepté dans les airs par les systèmes de défense antiaérienne russes. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts", a précisé le ministère russe de la Défense. Le dirigeant de la Crimée, Sergueï Aksionov, a quant à lui évoqué deux missiles ukrainiens, et non un, abattus près du détroit de Kertch. "Le pont de Crimée n'a pas été endommagé", a-t-il assuré sur Telegram. Suivez notre direct.

Un total de 20 drones ukrainiens ont visé la région de Crimée. Plus tôt dans la journée, la Russie a déclaré avoir abattu 20 drones ukrainiens qui avaient pour cible la péninsule de Crimée, annexée en 2014. Selon le ministère russe de la Défense, quatorze drones ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense antiaérienne et six autres par des systèmes de brouillage électronique.

La Russie inspecte ses forces dans l'Arctique. Le ministre de la Défense russe s'est rendu en Arctique pour inspecter les forces armées qui y sont déployées, a informé samedi 12 août son ministère, dans une région où Moscou a renforcé son dispositif militaire ces dernières années. Sergueï Choïgou a "inspecté les garnisons éloignées de la flotte du nord dans l'Arctique" et la préparation des soldats à "défendre les installations particulièrement importantes", a précisé le ministère sur Telegram.