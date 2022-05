DIRECT. Guerre en Ukraine : des parlementaires américains effectuent une visite surprise à Kiev

Ce qu'il faut savoir

"Les Etats-Unis sont aux côtés de l'Ukraine", a déclaré la délégation dans un communiqué. La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky acompagnée d'une délégation de parlementaires lors d'une visite surprise à Kiev, ont annoncé dimanche les deux pays. "Les Etats-Unis sont un chef de file dans le soutien solide de l'Ukraine dans la lutte contre l'agression russe", a souligné le président ukrainien. Son homologue américain Joe Biden a annoncé vendredi vouloir fournir 33 milliards de dollars d'aide supplémentaire à Kiev. Suivez notre direct.

Première évacuation de civils de l'usine d'Azovstal, à Marioupol. "Vingt civils, des femmes et des enfants", ont été exfiltrés de l'aciérie assiégée depuis plus de 50 jours par les forces russes dans la nuit de samedi à dimanche, selon le commandant adjoint du régiment ukrainien Azov. Quelques heures plus tôt, l'agence officielle russe Tass avait annoncé qu'un groupe de 25 civils, dont six enfants, avait pu sortir d'Azovstal.

La pression russe s'intensifie dans l'est de l'Ukraine. D'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces russes "ont constitué des renforts dans la région de Kharkiv, essayant d'augmenter la pression dans le Donbass". "Nous ne sommes pour le moment pas en capacité de faire reculer l'ennemi", a expliqué à l'AFP Iryna Rybakova, officier de presse de la 93e brigade des forces ukrainiennes. L'armée ukrainienne a cependant repris vendredi Rouska Lozova, un village de quelques milliers d'habitants près de Kharkiv.

Emmanuel Macron et Boris Johnson s'entretiennent avec Volodymyr Zelensky. Au téléphone avec le président ukrainien, Emmanuel Macron a notamment promis hier de "renforcer" les efforts français en soutien à l'Ukraine, en aide humanitaire et en livraison d'armes de défense. Plus tard dans la journée, le Premier ministre britannique a lui aussi déclaré avoir téléphoné à son homologue ukrainien dans un tweet, ajoutant que "le Royaume-Uni continuera à fournir une aide militaire et humanitaire" à Kiev.

Les corps de trois hommes les mains liées retrouvés enterrés près de Boutcha. "Les victimes ont été torturées longtemps. Finalement, chacun d'eux a reçu une balle dans la tempe", a expliqué hier dans un communiqué le chef de la police de la région de Kiev, Andriï Nebytov. "Les victimes avaient les mains liées, des vêtements autour du visage pour qu'ils ne voient rien et certains avaient des bâillons dans la bouche", a-t-il ajouté. "D'après les données préliminaires, les occupants ont essayé de cacher les traces de leurs violences, donc ils ont jeté les corps dans une fosse et les ont recouverts de terre", a précisé Andriï Nebytov. Kiev accuse les forces russes d'avoir commis des massacres après la découverte de dizaines de cadavres portant des vêtements civils dans ces localités occupées puis abandonnées par l'armée russe autour de Kiev.