DIRECT. Guerre en Ukraine : des frappes sur la région russe de Belgorod font au moins quatre morts

New York s'enfonce lentement à cause du poids de ses gratte-ciel. Des scientifiques et géologues ont calculé qu'ils représentent une masse totale de 762 millions de tonnes. Il s'agit d'un affaissement d'un à deux millimètres par an. Le chiffre ne paraît pas catastrophique en soi. Djakarta, en Indonésie, s’enfonce jusqu’à 30 cm par an. Pour les scientifiques auteurs de l’étude, c’est sur le long terme que la situation est de plus en plus problématique.

(FRANCE TELEVISIONS)