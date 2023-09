Direct Guerre en Ukraine : des frappes russes font au moins deux morts à Kherson, annonce le gouverneur de la région

Au moins deux personnes sont mortes à Kherson après des frappes russes sur cette ville du sud de l'Ukraine, a annoncé jeudi 21 septembre le gouverneur de la région, Oleksandre Prokoudine. Quatre personnes ont été transférées à l'hôpital, dont une dans un état grave. Une cinquième personne a été prise en charge sur place, a ajouté le gouverneur. Suivez notre direct.

>> Pourquoi la visite de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis divise la classe politique américaine

Volodymyr Zelensky poursuit sa visite aux Etats-Unis. Le président ukrainien se rend à Washington pour convaincre les Etats-Unis de l'aider à passer "la ligne d'arrivée" face à la Russie. Il doit rencontrer Joe Biden et se rendre au Pentagone. Il doit aussi rencontrer les chefs de file du parti démocrate et du parti républicain dans un contexte dans lequel l'opinion américaine commence à se lasser de son soutien au conflit.

La Pologne ne veut plus livrer d'armes à l'Ukraine. "Nous ne transférons plus aucun armement à l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre polonais, sur la télévision privée Polsat News."Nous nous concentrons principalement sur la modernisation et l'armement rapide de l'armée polonaise, afin qu'elle devienne l'une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe, et ce dans un délai très court", a-t-il expliqué.

Conférence sur la reconstruction de l'Ukraine en 2024. L'Allemagne accueillera une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine l'année prochaine, a déclaré le chancelier Olaf Scholz à l'issue d'une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky à New York. Les discussions auront lieu à Berlin le 11 juin 2024, a ajouté la chancellerie dans un communiqué.