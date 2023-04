DIRECT. Guerre en Ukraine : des drones russes frappent le port d'Odessa, faisant des "dégâts", annoncent les autorités locales

Environ une personne sur six dans le monde souffre d'infertilité, alerte l'OMS. L'infertilité désigne l'absence de grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. Il s'agit, selon l'OMS, d'un véritable "problème sanitaire majeur", qui touche 17,8% de la population adulte des pays riches et 16,5% des pays à revenus faibles et intermédiaires.