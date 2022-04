DIRECT. Guerre en Ukraine : des bombardements font cinq morts dans l'est du pays

Ce qu'il faut savoir

Cinq morts et cinq blessés. C'est le triste bilan communiqué par le gouverneur régional ukrainien Pavlo Kyrylenko sur Telegram, côté ukrainien, d'un bombardement survenu à Vougledar, à 60 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, à l'est du pays, ainsi qu'à Novomikhaïlivka, un village voisin, dans la soirée du samedi 9 avril. Il faut dire que les combats sont de plus en plus rudes dans cette région, devenue une priorité pour l'armée russe. Pour l'heure, Moscou n'a pas communiqué de bilan et on ne sait pas de quelle nationalité sont les blesssés, ni s'il s'agit de pertes civiles ou militaires. De son côté, l'armée ukrainienne a annoncé sur Facebook avoir "détruit quatre chars, huit véhicules blindés et sept véhicules ennemis", ainsi qu'"un avion, un hélicoptère" et des drones. Suivez notre direct.

L'Ukraine se dit prête pour la "grande bataille" dans l'est du pays. L'Ukraine est "prête pour les grandes batailles" et elle "doit les gagner, y compris dans le Donbass", région de l'est du pays, a affirmé samedi le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine. Plus tôt dans la journée, le président Volodymyr Zelensky, avait souligné lors d'une conférence de presse avec le chancelier autrichien Karl Nehammer, qui s'est rendu à Kiev : "Nous sommes prêts à nous battre, et à chercher parallèlement des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre".

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est rendu à Kiev samedi. Le chef du gouvernement britannique est le premier dirigeant du G7 à avoir rendu visite à Volodymyr Zelensky dans la capitale ukrainienne. Il a rendu hommage à l'armée du pays pour "le plus grand fait d'armes du XXIe siècle" qui a permis de défendre Kiev et de mettre en échec "les desseins monstrueux de Poutine", selon un communiqué de Downing Street. Plus que des hommages, c'est un soutien logistique qu'est venu assurer l'ancien maire de Londres, s'engageant à fournir à l'armée ukrainienne des véhicules blindés et des missiles antinavires.

Une collecte internationale de fonds a permis de réunir 10,1 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, samedi à Varsovie (Pologne). "Le monde a finalement promis 9,1 milliards d'euros dans le cadre de la campagne (Stand up for Ukraine) (...) En outre, la Commission, en collaboration avec la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), ajoute un milliard supplémentaire pour les personnes déplacées en Ukraine. C'est fantastique. Donc 10,1 milliards d'euros", a détaillé la dirigeante européenne.