DIRECT. Guerre en Ukraine : des "assauts encore plus violents" autour de Bakhmout, selon Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

Volodymyr Zelensky a fait savoir lundi 9 janvier que les troupes ukrainiennes résistaient à "de nouveaux assauts, encore plus violents" à Soledar. Cette ville située près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, est dans le viseur de Moscou qui tente depuis des mois de s'en emparer. Le président ukrainien a assuré que ses troupes avaient "gagné du temps supplémentaire (…) pour l'Ukraine". Suivez notre direct.

La commissaire aux droits de l'homme russe va rencontrer son homologue ukrainien. Tatiana Moskalkova a annoncé à l'agence Tass qu'elle allait prochainement discuter avec Dmytro Lubinets, entre le 12 et le 14 janvier en Turquie. Cette réunion a été confirmée à franceinfo par la partie ukrainienne. La discussion portera notamment sur le rapatriement des civils qui font l'objet de poursuites pénales. "L'Ukraine est prête à étudier toutes les options pour permettre leur retour, qui est une priorité", explique cette source à franceinfo, sans préciser la date exacte.

Deux morts dans une frappe russe à Chevtchenkové. Au moins deux personnes ont été tuées, lundi 9 janvier, dans une frappe russe ayant touché un marché dans le village de Chevtchenkové, dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv. "Six personnes ont été blessées", a-t-il précisé dans son message, en publiant des photos de pompiers dans des gravats et d'étals en feu.

Les livraisons de blindés occidentaux ne font que "prolonger les souffrances" des Ukrainiens, prévient le Kremlin. "Fondamentalement, ces livraisons ne peuvent pas et ne vont pas changer quoi que ce soit" dans l'équilibre des forces, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La semaine dernière, les Etats-Unis et l'Allemagne ont dit vouloir livrer des blindés d'infanterie, et la France a annoncé l'envoi de chars légers à Kiev.