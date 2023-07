Direct Guerre en Ukraine : des décisions attendues au sommet de l'Otan pour assurer la sécurité du pays

Les 31 dirigeants de l'Alliance atlantique (Otan) n'ont plus que quelques heures pour parvenir à un accord. Mercredi 12 juillet, en clôture du sommet auquel ils participent depuis la veille en Lituanie, Emmanuel Macron et ses homologues doivent présenter un plan d'engagements à long terme, pour la sécurité de l'Ukraine. Mais le président ukrainien semble mécontent que le calendrier permettant à l'Ukraine de rejoindre l'Otan n'ait pas été précisé. Une situation que Volodymyr Zelensky a jugée "absurde" avant de critiquer "l’indécision" de l'organisation qui encourage, selon lui, "la terreur" russe. Suivez notre direct.

Les Etats membres veulent rassurer l'Ukraine sur sa future adhésion. Joe Biden va notamment rencontrer, mercredi, son homologue ukrainien. Mardi, un premier communiqué de l'alliance promettait que "l'avenir de l'Ukraine" était "dans l'Otan", et qu'une invitation à la rejoindre serait adressée à l'Ukraine "lorsque les Alliés l'auront décidé et que les conditions seront réunies". En cas d’adhésion rapide de l'Ukraine, comme le souhaitait son dirigeant en arrivant à Vilnius, des Etats membres craignent d'être entraînés dans un conflit mondial, avec la Russie. Quelques heures plus tard, devant une foule réunie devant lui, le président ukrainien a tonné : "l'incertitude est une faiblesse".

Des assurances de livraisons d'armes. Les pays du G7 préparent une déclaration commune de soutien à l'Ukraine. Mardi, l'Allemagne a promis au pays en guerre, plus de 700 millions d'euros d'aides supplémentaires et la France de son côté, la livraison de missiles à longue portée. Le président américain a déjà proposé à l'Ukraine un modèle similaire à celui conclu avec Israël : Washington fournit 3,8 milliards de dollars d'aide militaire par an, pendant dix ans.

Kiev touchée par de nouvelles frappes de drones. C'est la deuxième nuit d'affilée que la capitale ukrainienne est touchée. Le chef de l'administration militaire de Kiev a déclaré que cette attaque a été totalement repoussée. Serhïi Popko a ajouté ne détenir "aucune information sur des victimes ou des destructions jusque-là" dans un message posté sur Telegram.