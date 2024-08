Direct Guerre en Ukraine : cinq morts dans des bombardements ukrainiens dans la région russe de Belgorod

#UKRAINE Deux journalistes ont été blessés et un troisième a disparu sous les décombres après une frappe russe contre un hôtel de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, dans la nuit. "Les trois victimes sont des journalistes, citoyens d'Ukraine, des Etats-Unis et du Royaume-Uni", selon le chef de la région de Donetsk, Vadym Filachkine, sans préciser lesquels sont les blessés ni lequel est le disparu.