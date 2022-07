DIRECT. Guerre en Ukraine : bombardements "incessants" sur la région de Donetsk

Bonjour à toutes et à tous ! Nous avons un programme chargé en ce samedi matin, je vous propose que nous nous y mettions sans tarder. On dégaine ses plus beaux commentaires, ses plus belles photos et ses meilleurs jeux de mots, et cette journée va filer comme Tadej Pogacar sur la montée de la Super Planche des Belles Filles !