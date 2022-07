DIRECT. Guerre en Ukraine : le nombre d'enterrements augmente dans les zones contrôlées par les Russes, selon une ONG

Ce qu'il faut savoir

L'analyse de photographies par satellite ou issues des réseaux sociaux révèle une augmentation brutale du nombre des enterrements dans les régions d'Ukraine occupées par les Russes, selon un rapport publié vendredi 15 juillet par le Centre pour la résilience de l'information (CIR). L'ONG, qui lutte contre la désinformation, a analysé six zones qui ont été ou sont toujours aux mains des troupes russes.

Au cimetière Starokrymske de Marioupol, le rythme des inhumations a fortement augmenté depuis le début de la guerre, avec 1 141 nouvelles sépultures visibles sur les images satellite entre le 28 mars et le 12 mai, et plus de 1 700 autres entre le 12 mai et le 29 juin. Suivez notre direct.

Une vingtaine de morts dans des frappes sur Vinnytsia. Dans cette ville située à l'ouest de Kiev, des frappes russes ont fait au moins 23 morts jeudi. Les secours ukrainiens ont également fait état de 29 disparus, 71 personnes hospitalisées et plus d'une centaine de blessés soignés sur place.

Le chef de l'ONU "atterré". Après les frappes sur Vinnytsia, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a rappelé que l'organisation condamnait "toute attaque contre des civils ou des infrastructures civiles", selon son porte-parole. Il s'agit d'un "acte ouvertement terroriste", a de son côté déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky en appelle à la justice internationale. Le président ukrainien a demandé jeudi la mise en place d'un "tribunal spécial" pour enquêter sur l'invasion russe, en s'exprimant lors d'une conférence internationale sur les crimes de guerre en Ukraine organisée à La Haye (Pays-Bas).