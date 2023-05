DIRECT. Guerre en Ukraine : Moscou touché par une rare attaque de drones, des dégâts "mineurs" mais aucune victime

"Si on me donne une amende ou quelque chose du même genre, je n'aurais aucun regret et je le referais parce que ma position là-dessus est très claire. Je suis contre la guerre, contre la violence, contre toute sorte de conflit et je l'ai toujours exprimé publiquement."

#ROLAND_GARROS La directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, n'a pas tranché : "Le but, vu le contexte actuel en Ukraine, était de demander la neutralité aux joueurs. Là, on attend de voir ne serait-ce qu'une traduction exacte, car on a plusieurs versions qui nous remontent. On va voir. Et lui parler pour savoir ce qu'il a vraiment voulu dire. Pas de précipitation. On va poser les choses."