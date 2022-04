DIRECT. Guerre en Ukraine : au moins dix personnes blessées dans les bombardements qui ont visé Kiev

Ce qu'il faut savoir

Les secours ukrainiens sont toujours à pied d'oeuvre, vendredi 29 avril, dans le quartier de Chevtchenko, situé dans le centre de Kiev. C'est ce quartier résidentiel qui a été visé la veille par des frappes russes. Au total, "cinq missiles" se sont abattus sur la capitale, rapporte le président Volodymyr Zelensky. Au moins dix personnes ont été blessées. Suivez notre direct.

Antonio Guterres "choqué" mais "en sécurité". Les frappes qui ont touché des immeubles de Kiev se sont produites alors que le secrétaire général de l'ONU était en visite dans la capitale ukrainienne. "Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente", a déclaré le président Volodymyr Zelensky, dans une vidéo postée sur sa chaîne Telegram.

Joe Biden demande au Congrès une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Cet argent servirait à fournir à l'Ukraine plus d’armes (tanks, pièces d’artillerie, véhicules blindés, armes antiaériennes...), mais aussi de la nourriture et des médicaments. Il permettrait aussi de faire fonctionner les écoles et les hôpitaux, de payer des prestations de retraite et de venir en aide à des millions de réfugiés.

La Russie poursuit son offensive. Les régions méridionales et orientales de l'Ukraine (où se concentrent les assauts russes) sont sous un feu nourri de bombes. "L'ennemi intensifie son offensive. Les occupants effectuent des frappes pratiquement dans toutes les directions", avec une activité particulièrement intense dans les régions de Kharkiv et dans le Donbass, a souligné l'état-major ukrainien. Selon lui, l'armée russe tente d'empêcher le transfert de forces ukrainiennes du nord vers l'est.