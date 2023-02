DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie a mené une "attaque massive" avec des missiles et des drones, touchant des sites énergétiques, selon l'armée ukrainienne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré "six missiles de croisière Kalibr", "jusqu'à 35 missiles guidés anti-aériens S-300 sur les régions de Kharkiv et Zaporijjia", et utilisé "sept drones Shahed". "L'ennemi a frappé les villes et les infrastructures essentielles de l'Ukraine", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

: Une "attaque massive" russe avec des missiles et drones vient d'être déclenché et des sites énergétiques sont "touchés", annonce l'armée ukrainienne.

: Emmanuel Macron n'a pas exclu cette nuit de retirer la Légion d'honneur remise par son prédécesseur Jacques Chirac au président russe Vladimir Poutine en 2006. Mais il a expliqué vouloir choisir "le bon moment pour le faire", lors de la conférence presse à l'issue du sommet européen à Bruxelles.







: Volodymyr Zelensky doit prendre aujourd'hui la parole lors d'une visioconférence réunissant les ministres des Sports de plusieurs pays sur la présence des athlètes russes aux JO-2024 de Paris. Le président ukrainien a réclamé à plusieurs reprises l'exclusion des sportifs russes et bélarusses des prochains Jeux olympiques, appelant encore cette semaine à "protéger la charte olympique".

: Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit que les avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient "en aucun cas" être livrés "dans les semaines qui viennent". Le président assure vouloir privilégier des armes "plus utiles" et "plus rapides". "Je n'exclus absolument rien", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, mais "ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins".







