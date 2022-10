DIRECT. Guerre en Ukraine : après le discours de Poutine, Biden assure que "l'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider"

Ce qu'il faut savoir

Joe Biden a répondu par des propos offensifs au long discours de Vladimir Poutine, vendredi, célébrant l'annexion de quatre régions d'Ukraine à la Russie. Le président russe s'en est pris non seulement à Kiev mais à Washington et à "l'Occident collectif". "L'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider" et Vladimir Poutine "ne nous effrayera pas", a répliqué le président des Etats-Unis, s'exprimant à la Maison Blanche vendredi 30 septembre. "L'Amérique et ses alliés sont tout à fait prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'Otan", a-t-il prévenu. Suivez les événements de samedi dans notre direct.

Washington ne croit pas à une frappe nucléaire "imminente". "Nous ne voyons présentement pas d'indications d'un usage imminent d'armes nucléaires", a assuré le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, alors que l'annexion de territoires ukrainiens a ravivé les craintes d'une escalade nucléaire. Selon ce conseiller, les Etats-Unis vont envoyer de nouvelles armes à l'Ukraine la semaine prochaine.

Les Russes en difficulté dans la ville stratégique de Lyman. Cette ville de la région de Donetsk est partiellement encerclée par les troupes ukrainiennes depuis vendredi. Les soldats russes sont "à bout de force" et la situation est "difficile", a concédé Denis Pouchiline, un haut responsable de l'administration séparatiste prorusse de la région.

La Russie bloque une résolution de l'ONU. Une résolution du Conseil de sécurité condamnant l'annexion de quatre régions d'Ukraine a, sans surprise, été bloqué par la Russie, qui a utilisé son droit de veto. Le texte a recueilli 10 voix en sa faveur, et quatre pays (la Chine, l'Inde, le Brésil et le Gabon) se sont abstenus.

L'Allemagne patrouille en mer du Nord. Après les explosions encore inexpliquées qui ont entraîné des fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, la police allemande patrouille avec "toutes les forces disponibles" en mer du Nord, a assuré la ministre de l'Intérieur allemande au journal Süddeutsche Zeitung. "Nous prenons les menaces actuelles au sérieux et nous nous protégeons."