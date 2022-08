DIRECT. Guerre avec la Russie : "L'Ukraine est en train de reprendre ce qui est à elle", affirme Volodymyr Zelensky

Un policier de l'office anti-stupéfiants est jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour des violences conjugales sur celle qui était alors sa compagne entre 2019 et 2021. La victime, âgée de 41 ans, dit avoir enduré deux années de cauchemar pendant lesquelles elle a reçu des coups de poings, subi une dizaine d'étranglements et été la cible d'insultes et d'humiliations.

(MAXPPP)