DIRECT. Crise ukrainienne : les chefs de la diplomatie américaine et russe ont commencé leurs pourparlers à Genève

Ce qu'il faut savoir

Une poignée de main, franche, avant d'entamer leurs discussions. Les chefs de la diplomatie américaine et russe, Antony Blinken et Sergueï Lavrov, sont à Genève (Suisse), vendredi 21 janvier, pour trouver une issue à la crise ukrainienne. Washington soupçonne Moscou de vouloir envahir son voisin ukrainien, malgré des menaces de lourdes représailles. Leur échange ne devrait pas durer plus de deux heures. Suivez notre direct.

Un face à face. Dès le début de pourparlers, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dit ne pas s'attendre "à une percée" lors des discussions avec son homologue américain. Assis en face de lui, Antony Blinken a promis une réponse "unie, rapide et sévère" en cas d'invasion de l'Ukraine, tout en assurant que les Etats-Unis continuaient de chercher une solution diplomatique.

La Russie a des conditions. Pour permettre une désescalade de la crise ukrainienne, Moscou réclame un retrait des troupes étrangères de l'Otan de Bulgarie et de Roumanie. "Il n'y a pas d'ambiguïté", écrit le ministère russe des Affaires étrangères en réponse à une question écrite d'un média. "Il s'agit du retrait des forces étrangères, des équipements et des armements ainsi que d'autres mesures dans le but de revenir à la situation de 1997 dans les pays qui n'étaient pas alors membres de l'Otan. C'est le cas de la Roumanie et la Bulgarie."

L'Ukraine a des doutes. Kiev accuse vendredi matin Moscou d'avoir augmenté ses livraisons d'armes et d'équipements militaires aux séparatistes prorusses, dans l'est de l'Ukraine. "Le commandement des forces armées russes continue de renforcer les capacités de combat" des séparatistes en leurs envoyant des chars, systèmes d'artillerie et munitions, affirme le service de renseignement militaire ukrainien dans un communiqué.