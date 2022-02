DIRECT. Crise en Ukraine : Washington affirme à nouveau que "la Russie se dirige vers une invasion imminente", Moscou dément

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "En l'absence de disposition de la partie américaine à s'entendre sur des garanties juridiques fermes pour notre sécurité, (...) la Russie sera forcée de réagir, notamment par la mise en œuvre de mesures à caractère militaire et technique."



Dans sa réponse aux propositions américaines, la Russie a menacé de réagir en cas de rejet par les Etats-Unis de ses principales exigences sécuritaires, répétant vouloir un retrait des forces américaines d'Europe centrale et orientale et des Etats baltes.

: La Russie a "expulsé" le numéro deux de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, Bart Gorman, a annoncé le département d'Etat américain, qui a dénoncé une "escalade". "Nous appelons la Russie à mettre fin à ses expulsions sans fondement de diplomates américains" et "nous étudions notre riposte", a dit un porte-parole du département d'Etat à l'AFP.

: Les Etats-Unis ont annoncé avoir reçu la réponse écrite de la Russie à leurs propositions de négociations. La réponse a été remise à l'ambassadeur américain en Russie John Sullivan, a dit un haut responsable américain. Washington avait transmis ses propres propositions le 26 janvier, mais elles rejetaient les principales exigences russes, dont la garantie formelle que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'Otan.

: L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a affirmé que "la Russie se dirigeait vers une invasion imminente" de l'Ukraine, en dépit de ses annonces de retrait militaire. "Notre objectif est de transmettre la gravité de la situation" car "c'est un moment crucial", a-t-elle souligné.

14 heures, voici l'habituel point sur l'actu :



• Le Kremlin a annoncé que le retour dans leurs casernes des troupes engagées dans des manœuvres aux abords de l'Ukraine prendrait du temps. En attendant, l'Occident accuse Moscou d'y maintenir, voire d'y renforcer sa présence militaire.

: "Le ministre de la Défense a signifié en effet que certaines phases des exercices touchaient à leur fin, et qu'au fur et à mesure les militaires retourneront à leurs bases d'attache", a dit ce matin à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, en soulignant que "c'est un processus qui est étendu dans le temps".

Un coup d'œil à la pendule, il est déjà midi. Voici l'essentiel de l'actu en quatre points :



Place à un nouveau point sur l'actualité :



: Les chefs d'Etat et de gouvernement européens doivent discuter de l'évolution des tensions autour de l'Ukraine, aujourd'hui, avant le coup d'envoi d'un sommet entre l'UE et l'Union africaine à Bruxelles. Samedi, la vice-présidente américaine, Kamala Harris, échangera avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et de nombreux responsables européens, en Allemagne.

: Ces déclarations du côté de la Maison Blanche, cette nuit, interviennent après que le chancelier allemand, Olaf Scholz, a rapporté, à l'issue d'un entretien avec Joe Biden, "qu'aucun retrait significatif des troupes russes n'a été observé jusqu'à présent".

: La pression ne retombe pas dans le dossier ukrainien. Sous couvert d'anonymat, un haut responsable américain fait état de l'arrivée récente de "jusqu'à 7 000 militaires" russes supplémentaires le long de la frontière. "La Russie dit vouloir trouver une solution diplomatique mais ses actions indiquent le contraire", déplore-t-il.

Sous vos acclamations, voici les premiers titres de ce jeudi 17 février :



