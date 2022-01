DIRECT. Crise en Ukraine : la Russie estime que ses demandes n'ont pas "été prises en compte" par les Etats-Unis

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Nous sommes en train de travailler à un paquet de sanctions fortes" avec les alliés occidentaux dans ce cas de figure, qui couvre plusieurs aspects "y compris Nord Stream II", a déclaré Annalena Baerbock devant la chambre des députés.

: La Russie s'expose à des "conséquences massives" en cas d'agression contre l'Ukraine avec un ensemble de sanctions en préparation par les Occidentaux, a fait savoir la cheffe de la diplomatie allemande.

: Des conseillers français, allemands, russes et ukrainiens se sont réunis hier à Paris, afin de trouver une issue à la crise opposant Moscou à Kiev. Pendant ce temps, sur le terrain, des militaires sont mobilisés. Mes collègues Brice Le Borgne et Valentine Pasquesoone vous expliquent dans ce papier où sont localisées les troupes.









(ELLEN LOZON / FRANCEINFO)



: Des experts français sont attendus aujourd'hui en Roumanie, en vue du possible déploiement de troupes dans le cadre de l'Otan, a annoncé Florence Parly, la ministre française des Armées. L'Otan avait rejeté vendredi la demande de la Russie d'un retrait des troupes étrangères de l'alliance nord-atlantique présentes en Bulgarie et en Roumanie.

: Moscou, par la voix du porte-parole du Kremlin, estime que Washington n'avait pas pris en considération ses exigences sécuritaires et "ne va pas se presser" de réagir. Les commentaires de Dmitri Peskov surviennent au lendemain de la remise de réponses américaines aux demandes russes, qui sont au cœur de la crise russo-occidentale sur l'Ukraine et l'Otan.

: La poursuite des discussions russo-ukrainiennes début février à Berlin est une "bonne nouvelle" suggérant que la Russie va privilégier la voie diplomatique au moins d'ici là, a affirmé jeudi le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba lors d'une conférence de presse au Danemark.

: Bonjour , je vous en parlais un peu plus tôt dans ce live : un soldat de la Garde nationale a tué cinq personnes dans une usine avant de s'enfuir avec son arme de service dans la région de Dnipropetrovsk. Il vient d'être arrêté par la police, a annoncé le ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky sur Facebook.

: Que s'est il passé en Ukraine ? Une fusillade ?

: Tiens, tiens, il est 9 heures, c'est donc le moment de faire un point sur l'actualité.



Près de 170 manifestations sont prévues à travers toute la France aujourd'hui, à l'appel de syndicats et d'organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires, dans un contexte marqué par le retour en force de la question du pouvoir d'achat.





Le vote de la Primaire populaire, une consultation citoyenne à laquelle près de 467 000 personnes se sont inscrites, démarre aujourd'hui à 10 heures pour désigner le candidat qu'elles soutiendront à la présidentielle, parmi sept personnalités de gauche.



• Les Etats-Unis et l'Otan ont rejeté une des principales demandes de Moscou, en refusant de fermer la porte de l'Otan à l'Ukraine. Par ailleurs, à l'issue d'une rencontre à Paris, la France et l'Allemagne disent avoir obtenu un "bon signal" de la part des Russes, même si la réunion a été "difficile", selon l'Elysée.





• L'Angleterre a laissé derrière elle ce matin la quasi-totalité des dernières restrictions en vigueur pour lutter contre le Covid-19, avec lequel, espère le gouvernement, la population va s'habituer à vivre comme elle le fait avec la grippe.



: Alors que la Russie a déployé ces derniers mois des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne et a multiplié les manœuvres militaires, Emmanuel Macron s'est aligné sur les positions américaines. "Emmanuel Macron allie le dialogue et la diplomatie d'une part, et la dissuasion d'autre part", a réagi la députée Nathalie Loiseau, ancienne ministre des Affaires européennes, mercredi 26 janvier, dans l'émission "Votre instant politique" sur franceinfo.





: Un soldat de la Garde nationale ukrainienne a ouvert le feu sur ses camarades dans une usine, faisant cinq morts et cinq blessés avant de s'enfuir avec son arme, a annoncé jeudi 27 janvier le ministère de l'Intérieur. Selon le ministère, l'incident a eu lieu la nuit dernière dans l'usine Ioujmach de Dnipro, dans le centre du pays, qui fabrique des fusées et lanceurs spatiaux mais également des missiles, véhicules et outils industriels. "Les motifs du crime ne sont pas encore connus", a encore précisé le ministère.

: Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a quant à lui défendu les "préoccupations raisonnables" de la Russie pour sa sécurité, lors d'un échange téléphonique avec son homologue américain Antony Blinken au sujet de l'Ukraine. Sans nommer l'Otan, Wang Yi a fait valoir que "la sécurité régionale ne saurait être garantie par le renforcement ou l'expansion de blocs militaires".

: Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré à son homologue chinois Wang Yi qu'une agression de la Russie contre l'Ukraine menacerait la sécurité et l'économie mondiales, a fait savoir le département d'Etat américain.



Washington et ses alliés européens accusent Moscou de préparer une invasion de l'Ukraine, après avoir massé 100 000 soldats à la frontière. La Russie dément tout projet d'invasion mais exige que l'Otan s'engage à refuser une adhésion de l'Ukraine.







: Il est 6 heures, voici donc les principaux titres de l'actualité :



Près de 170 manifestations sont prévues à travers toute la France aujourd'hui, à l'appel de syndicats et d'organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires, dans un contexte marqué par le retour en force de la question du pouvoir d'achat.





La Corée du Nord a tiré ce matin un "projectile non identifié" dans la mer, selon l'armée sud-coréenne. Ce serait le sixième essai d'armement cette année pour ce pays doté de l'arme nucléaire.



• Les Etats-Unis et l'OTAN ont rejeté une des principales demandes de Moscou, en refusant de fermer la porte de l'Otan à l'Ukraine. Par ailleurs, à l'issue d'une rencontre à Paris, la France et l'Allemagne disent avoir obtenu un "bon signal" de la part des Russes, même si la réunion a été "difficile", a estimé la présidence française.



L'équipe de France s'est révoltée dans un final de folie et a battu le Danemark (30-29) lors de l'ultime rencontre du tour principal de l'Euro 2022. Ce succès permet aux Bleus de se qualifier pour les demi-finales. Ils seront opposés à la Suède, vendredi.